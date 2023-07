Abel Ruiz, el “futuro” del gol en España espera un peldaño por debajo

El delantero de la selección Sub-21 ha sido señalado por David Villa como referente próximo de la absoluta, con la que ya debutó hace dos años. Luis Enrique lo llamó a filas para un partido clasificatorio para el Mundial y meses antes tuvo que jugar el partido ‘suplente’ de la absoluta por COVID de Busquets. Amamantado en las inferiores del Barça y ahora en el Braga, no gozar del escaparate de una gran liga resta eco mediático a sus méritos de gol.

Abel Ruiz es hombre del siglo XXI. Nació en Valencia apenas 28 días después de que el 2000 se estrenara. Quién lo diría. Su porte vigoroso, potente en las formas que no en la altura (sólo mide 1,82 metros) sugiere lo contrario. El suyo es un perfil de delantero a la vieja usanza. Un ‘9’ más de los 90 que de la década de los 20. Buena noticia para el fútbol español.

Porque a lomos de su rendimiento camuflado, alejado de flashes o focos que otras perlas sí tienen, este futbolista se está convirtiendo en referencia de una Selección Sub-21 que puede ser histórica y, de paso, esperanza de una absoluta que ya lo mira con los ojitos de quién anhela tener un ‘9’ potente que le resuelva la papeleta del gol.

En el Europeo de su categoría que ahora está disputando España su impronta de artillería ya está dando buenos rendimientos. Ante Croacia, el capitán hizo el gol del triunfo y contra Ucrania marcó el tanto del empate saliendo desde el banquillo ya en los estertores del partido. Un tanto clave que ahora es referencia para lo que está por llegar en semifinales, precisamente ante Ucrania y con el billete para los Juegos Olímpicos ya en el bolsillo. Aún así, España quiere lograr su sexto entorchado europeo sub-21 y convertirse en el país con más títulos de la categoría, por delante de Italia, ahora empatado a cinco con ‘La Rojita’.

Una garantía de acierto

Camino a la victoria que tendrá en el propio Abel Ruiz y en Sergio Camello la responsabilidad del gol. Ambos se pelean la posibilidad de ejercer como ‘9’ titular de un equipo en el que ha sido el primero quien ha llevado el peso durante todo el torneo, no sólo en la fase final. Los nueve tantos que ha anotado en este proceso lo convierte en máximo artillero nacional de esta edición. También es el líder de partidos disputados contando la fase previa. A saber: 12 encuentros, dos más que Miranda o Sergio Gómez, los siguientes en la lista.

Sucede que su nombre todavía no ha dado todavía un salto de calidad. Buena culpa de ello la tiene militar en un club, el Braga de la Primera portuguesa, sin apenas eco en España. Cierto es que fue amamantado en las inferiores del FC Barcelona. Pero en un país mucho más de equipos que de su selección, la fama la rigen los méritos del día a día en las ligas, no tanto lo que se pueda ver cuando se pone la camiseta de la ‘Rojita’.

Dos debuts con la absoluta

De hecho, Abel no saltó al imaginario común colectivo de toda España hasta que no fue llamado a filas por Luis Enrique para jugar con la absoluta. El ex seleccionador, habitual de estas convocatorias tan llamativas siempre mirando a las inferiores, lo convocó en septiembre de 2021 para debutar como titular (jugó los 90 minutos) ante Georgia en partido clasificatorio para el Mundial de Qatar. Sucede que Abel ya había debutado con la absoluta en el partido que midió a España y Lituania en Leganés sólo tres meses antes. Aquel duelo debería haberlo disputado la absoluta, pero el positivo por COVID de Sergio Busquets hizo que fuera la selección olímpica de Luis de la Fuente la que cogiera el testigo. Entre esos jugadores estaba Abel.

Aún con derecho a jugar con la sub-21 por tener 21 años o menos al inicio de la fase previa del torneo, con el Braga ha sumado 12 goles entre todas las competiciones en un evidente salto de calidad con respecto al curso anterior (cinco tantos) y el precedente (once). Ahora que su etapa en las inferiores de España está a punto de acabarse, Luis de la Fuente, que lo conoce muy bien, está pendiente de su posible incorporación con los mayores para aportar el gol que se le añora al combinado nacional.

Un equipo que no termina de encontrar un referente desde que Fernando Torres o David Villa se retiraron. El propio ‘Guaje’ señaló a Abel como “el futuro” de la Selección e incluso se atrevió a compararlo recientemente con Benzema. “Cuando yo empecé a lanzar mi carrera tenía 23 y él ya lleva una trayectoria enorme, el futuro es para él”, insistió el asturiano, seguro de que en esas hechuras de delantero de los 90 se encuentra el destino de la próxima selección española.