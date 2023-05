Los 42 motivos que hacen de Toni Kroos el talismán del Real Madrid

Cuando Toni Kroos marca, el Real Madrid gana. Eso ha sucedido de forma consecutiva en las últimas 42 ocasiones en las que el alemán ha visto puerta Una marca, de forma consecutiva, sólo superada por cuatro jugadores en las grandes ligas europeas: Gabriel Jesús (55), Milner (54), Gnabry (51), y Correa (47)

Toni Kroos es sinónimo de títulos por donde ha pasado. Cuando llegó al Madrid en el verano de 2014, ya era campeón mundial en las dos versiones posibles: de clubes, de selecciones. Aterrizó en España con el Mundial bajo el brazo, el logrado en Maracaná ante Argentina con el gol de Mario Götze. Antes, en enero de ese mismo año, había ganado el de Clubes con el dorsal 39 en su camiseta del Bayern: 2-0 al Rajad de Casablanca en Marrakech.

Era el primer título del Bayern en la era Guardiola, porque la final de la Supercopa la había perdido ante el Borussia Dortmund. La relación entre Toni y Guardiola fue, y es, extraordinaria y el técnico hoy del City trató de que no se marchara al Madrid, pero era algo que Kroos tenía muy claro por deseo deportivo y tensas relaciones con los despachos bávaros. Lo primero que ganó Kroos con el Madrid fue la Supercopa de Europa; lo segundo el Mundial de Clubes. El alemán repitió título un año más tarde, esta vez vestido de blanco, en el mismo estadio y con San Lorenzo de Almagro como rival: 2-0, goles de Ramos y Bale.

Sin embargo, seguro que hay un dato que muchos no se habían parado a pensar. En los últimos 42 goles de Kroos con el Real Madrid, el conjunto blanco no ha perdido ningún partido. Una marca, de forma consecutiva, sólo superada por cuatro jugadores en las grandes ligas europeas. Son Gabriel Jesús (55), Milner (54), Gnabry (51), y Correa (47).

¿Futuro?

Con la renovación por una temporada más ya cerrada, el Real Madrid define ahora sus planes en lo que al futuro de Toni Kroos se refiere. La intención del club es que el jugador siga ligado a la entidad más allá de su retirada como futbolista. Pese a que meses atrás se apuntaba que varios de los jugadores del Real Madrid cuyo contrato se extiende hasta el próximo 30 de junio iban a abandonar la disciplina del cuadro merengue, finalmente no serán tantos los que lo haga. Con la salida de Mariano Díaz como segura, las dudas radican principalmente en los futuros de Nacho Fernández y Dani Ceballos. El talismán Kroos parece de nuevo intocable.

Y es que tanto Marco Asensio como Luka Modric y Toni Kroos tienen todas las papeletas con vistas a ampliar su vínculo actual con el campeón de Europa. Mientras el primero lo hará con un contrato más largo, tanto el croata como el germano lo harán por una temporada más, lo cual les dará la oportunidad de incrementar todavía más su legado en la entidad.

Primera Copa del Rey

Toni Kroos tiene la oportunidad este sábado de hacerse con su primera Copa del Rey desde que llegase al Real Madrid en 2014 y hacer pleno de títulos a nivel de clubes, con el Bayern de Múnich y el conjunto blanco, en un palmarés envidiable en el que solo le ha quedado pendiente la Eurocopa con su selección. Con su retirada del conjunto germano en julio de 2021, esa espinita no se la podrá sacar el alemán en la siguiente Eurocopa que se jugará en su país en 2024, pero sí tiene la oportunidad de completar el círculo con la Copa del Rey que el Real Madrid afronta la final este sábado frente a Osasuna.

Un título que persigue Kroos desde que llegó al Real Madrid y que se la ha resistido en todo este tiempo. Es más, la última final, y título, del conjunto blanco, también con el italiano Carlo Ancelotti al frente, es justo de la temporada anterior a que el alemán aterrizase en la capital de España. Desde entonces, Kroos solo ha participado en dos semifinales y la del 6 de mayo será su primera final de un torneo copero desde que ganase el título con el Bayern antes de recalar en el Real Madrid en el que fue su tercer trofeo (2008, 2013 y 2014), los dos últimos con gran protagonismo.