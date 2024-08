Tras su gol ante el Real Betis, el jugador del Girona Gabriel Misehouy (19 años y 28 días) es ahora el goleador holandés más joven en LaLiga este siglo. El atacante necesitó 116 segundos para marcar en su debut en La Liga. Es el tercer gol más rápido de un jugador suplente del Girona en La Liga y el más veloz desde el gol de Portu frente al Barcelona el 04.05.2024.

Misehouy, por su parte, ha recalado este verano en Montilivi con la etiqueta de perla del Ajax, aunque no llegó a debutar con el primer equipo ni pudo jugar ningún partido con el Ajax B desde enero. El club neerlandés le apartó en cuanto supo que no renovaría su contrato. El curso pasado solo tuvo tiempo de disputar 13 partidos, pero llegó a siete goles y tres asistencias.

Firmó con el Girona hasta 2028 y se le considera un jugador muy ofensivo y polivalente, interior, mediapunta o extremo, y que destaca por su regate y sus cifras. Es mediocampista, y aunque su posición habitual es la de mediapunta, puede ejercer perfectamente de '6'. Alguna que otra vez, asimismo, actuó de extremo izquierdo - a pierna cambiada, es diestro -. Ha marcado 7 tantos y ha repartido 3 asistencias en 13 partidos en su última temporada vistiendo la camiseta del Jong Ajax, que juega en la segunda división del país.

Llega libre después de que el jugador y el club de Amsterdam no lograran alcanzar un acuerdo para su renovación. El futbolista quiso tener la temporada pasada más protagonismo en el primer equipo, pero los planes 'ajacied' fueron otros. Así, después de tener muchas ofertas encima de la mesa, Misehouy se terminó decidiendo por la del Girona, que le ofrece un proyecto más que atractivo y la posibilidad de poder disputar la próxima edición de la Champions League.