Todo lo que necesitas saber sobre WhatsApp Plus: ¿es recomendable cambiarse?

Se trata de una versión mejorada, pero no oficial, de la app original Personalización avanzada, mayor privacidad y envío de archivos de mayor tamaño, algunas de sus mejoras

Desde hace un tiempo, ha surgido una corriente de usuarios que usan WhatsApp Plus, una versión mejorada, pero no oficial de la aplicación de mensajería rápida. Entre las funciones que destacan, se encuentra la posibilidad de compartir hasta 1.000 archivos, ocultar tu imagen de perfil, ocultar la etiqueta de reenviado o fijar más de 1.000 conversaciones al mismo tiempo. Pero... ¿Cuáles son sus mejoras más destacadas?

Las mejoras de WhatsApp Plus respecto a WhatsApp

Personalización total . Podrás personalizar temas, estilos de fuente, colores y diseños.

. Podrás personalizar temas, estilos de fuente, colores y diseños. Mayor privacidad y control , siendo una de las mejoras más destacadas, porque los usuarios de WhatsApp tienen un mayor control de su privacidad. Puedes ocultar tu estado, desactivar la confirmación de lectura, ocultar los ticks azules, congelar el último visto...

, siendo una de las mejoras más destacadas, porque los usuarios de WhatsApp tienen un mayor control de su privacidad. Puedes ocultar tu estado, desactivar la confirmación de lectura, ocultar los ticks azules, congelar el último visto... Enviar archivos de mayor tamaño. WhatsApp Plus permite enviar archivos de hasta 50 MB, una enorme diferencia respecto a los 16 MB que admite la app original.

La legalidad de WhatsApp Plus

Si bien es cierto que utilizar WhatsApp Plus no es ilegal, leer los términos y condiciones de la aplicación original te invita a no hacerlo. De esta forma, si usas la aplicación mejorada, te puedes enfrentar a sanciones como el bloqueo permanente de tu perfil. Eres tú quien decide si estas mejoras merecen la pena o no.