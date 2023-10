¿Por qué WhatsApp solo te está informando hoy en inglés?

La información relativa a contactos aparece en inglés, con partes en castellano

Si hoy estás utilizando mucho WhatsApp, es probable que te hayas percatado de un problema: la aplicación, al menos en la versión web que es la que tengo delante, aparece en inglés, con partes en español. Como si estuviéramos seleccionando el idioma 'spanglish', podemos intuir que esta app de mensajería rápida está experimentando problemas técnicos, ya que el error del idioma aparece independientemente de que tengas configurada WhatsApp en castellano.

En estos momentos, los responsables de WhatsApp no han emitido ningún comunicado relativo a este error temporal que no perjudica en absoluto su uso. Sin embargo, aquellos que no os llevéis bien con el inglés puede que no entendáis palabras como "search o start new chat" ("buscar o comenzar un nuevo chat") o "last seen sábado at 17.44" ("visto por última vez el sábado a las 17.44 horas).

Lo más probable es que este fallo con el idioma acabe subsanándose a lo largo de las próximas horas, pero es muy divertido descubrir que WhatsApp ha apostado por el 'spanglish' en lugar de por el castellano tradiconal.

Este lío con los idiomas, al menos en la versión móvil de WhatsApp, no está presente a primera hora de la tarde del 6 de octubre de 2023.,