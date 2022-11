Twitter podría estar trabajando en el encriptado de los mensajes directos

La red social del pájaro azul podría implementar esta necesaria función Se trata de algo muy demandado por los usuarios

Twitter se está hundiendo, pero eso no ha evitado que la caótica administración que ha hundido a la compañía esté dando la hora bien dos veces al día. Así es, Elon Musk se encuentra ante el precipicio, pero la empresa parece estar trabajando en encriptación de mensajes directos de extremo a extremo. Esta funcionalidad es muy interesante y añadirá un plus de privacidad a los mensajes privados. Aun así, esta novedad sorprende, ya que de acuerdo con Engadget, los ingenieros tienen prohibido no centrarse en cuestiones que no sean críticas. Sobre todo después del fiasco de Twitter Blue.

Se ha dado cuenta Jane Manchun Wong, ingeniera inversa e investigadora que lo ha anunciado a través de sus redes sociales. Así, la encriptación de extremo a extremo podría llegar pronto para los mensajes directos. Algo que ya llevaba rumoreándose desde antes de la llegada de Musk. Pero que este ha parecido confirmar después de que enviara un emoji de un ojo guiñándose a Wong.

No se sabe mucho al respecto ya que Musk ha desmantelado al equipo de comunicación de Twitter. Sin embargo, durante el mes de abril en uno de los mensajes de Musk este aseguraba que tenían que estar los mensajes directos totalmente cifrados para que nadie accediera a ellos. Imitando así a la aplicación Signal.