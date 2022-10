Twitter muestra el primer 'tuit' editado de su historia

La aplicación presume de un tuit editado Esta novedad es realmente acogida por el público de la app

Siempre ha existido una enconada resistencia por determinar si era necesario en Twitter un botón de editar o no. Muchos usuarios lo ven muy bien, fundamentalmente para poder corregir errores tipográficos embarazosos y dar marcha atrás al etiquetar accidentalmente a las personas equivocadas, todo ello sin tener que borrar un tuit y empezar de nuevo. Twitter anunció hace un tiempo que estaba desarrollando una función de edición. Parece que está cerca de llegar, ya que Twitter ha mostrado cómo se verá un mensaje editado en su plataforma.

La etiqueta "Última edición" se muestra claramente para determinar que ese mensaje ha tenido variaciones, algo que señalan certeramente desde Android Police. Además, esto es bastante ilusionante, ya que demuestra que están llegando grandes cambios al principal ágora del mundo tecnológico.

Jane Manchun Wong, experta en ingeniería inversa, ya mostró un avance de cómo iban a ser los tuits editados hace un tiempo, y lo que finalmente obtuvimos esta semana no está muy lejos de lo que ella demostró.

hello



this is a test to make sure the edit button works, we’ll let you know how it goes