Twitter lanza este curioso experimento con sus 'hashtags'

Podría tratarse de una jugada comercial Esto no gustará en absoluto al gran público

Los hashtags son un eje fundamental en la experiencia de usuario en Twitter. Durante mucho tiempo han servido para que grupos se representen en temas concretos usándolos o que sirvan fácilmente para acceder a cuestiones más de "nicho". Aunque los popularizó Twitter, son algo común en otras redes sociales.

De repente y sin saber por qué, Twitter parece que quiere acabar con los Hashtags por un motivo que todavía se desconoce. La famosa ingeniera inversa, Jane Manchun Wong, tuiteó una captura de pantalla de lo que parece ser un cambio experimental en el funcionamiento de los hashtags en la aplicación. Parece que solo seguirán los hashtags si nos referimos a marcas, por lo que podría ser un movimiento económico.

Twitter is working on an experiment where #hashtags are no longer clickable links



(unless the Tweet contains Branded Hashtags like #OneTeam and #Periscope that brands pay to add an icon next to hashtags for a while to promote stuff)



Not sure what this is for… pic.twitter.com/DdcYyDVaNM