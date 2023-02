Este es el truco de WhatsApp definitivo para ver los mensajes eliminados

El método, eso sí, es bastante poco ético Sin embargo, es realmente útil si queremos saber qué se dijo en un determinado mensaje

Cuantas más medidas se añaden a la privacidad de WhatsApp, más aplicaciones se desarrollan para evitar estas barreras. Así. os vamos a explicar cómo podéis recuperar los mensajes eliminados de los usuarios para así saber qué es lo que os querían decir. Ahora bien, esto no es ético ya que si un usuario ha decidido eliminar un mensaje, debería ser por algún motivo y por lo tanto habría que respetar su privacidad en cualquier caso.

Dicho esto, existen distintas aplicaciones para recuperar estos mensajes. Generalmente lo que hacen es recopilar las notificaciones de los usuarios (algo que en cuanto a privacidad deja bastante que desear) para así poder mostrar los mensajes.

Este truco está, generalmente disponible solo para Android y necesita de aplicaciones externas. La más famosa es WAMR, pero para que funcione no tenemos que tener el chat silenciado y tenemos que estar fuera de la aplicación cuando se borró el mensaje. Otras, como WhatsRemoved+ o WA Web Plus for WhatsApp sí que permiten otras funcionalidades.

Los usuarios de Apple deberían utilizar la aplicación destinada a WhatsApp Web Plus, ya que las otras solo están disponibles para Android.