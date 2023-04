"El truco de Whatsapp" que arrasa entre los más jóvenes para saber si tu pareja te está engañando

Es un trend viral de Tik Tok Los jóvenes cada vez le dan más importancia al uso de las redes sociales en la pareja

Es un trend viral de Tik Tok que los más jóvenes aprovechan para aplicar en su vida privada. "El truco de Whatsapp" es cada vez más conocido en TikTok y millones de visualizaciones dan buena cuenta de ello.

El truco es muy simple. No sirve para saber estrictamente si tu pareja te es infiel pero podrías destapar conductas que no conocías en tu pareja, algo que podría traducirse en enfado si lo que ves no te parece adecuado.

Para realizar el truco del Whatsapp debes pedir a tu pareja que te envíe un TikTok a Whatsapp delante de ti. Cuando lo haga, se verán los chats frecuentes de las diferentes redes sociales que utilice, incluido TikTok. Simple pero efectivo.

De nada servirá borrar conversaciones, archivarlas o cualquier truco que se le ocurra. El algoritmo de tu teléfono está diseñado para que puedas compartir cosas fácilmente con quien te sueles comunicar, por lo que se destapará todo.

Eso sí, desde aquí nuestra recomendación es mantener una comunicación fluida en la pareja a fin de evitar sustos o malentendidos y empezar a mantener conductas tóxicas que en nada ayudarán a tu relación.