Trabajar en el "Metaverso" es una pesadilla de acuerdo con los empleados que lo han utilizado

"Horizon Worlds" está siendo un auténtico infierno para Meta La compañía no termina de arrancar con su tecnología de RV

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, ha puesto mucho esfuerzo en promocionar su costosísimo metaverso como el futuro del trabajo. Sin embargo, ahora parece que ir a trabajar en este tipo de tecnologías se ha convertido en un auténtico infierno para los que han sido obligados a ello. Así, con el sistema de trabajo híbrido, Meta tenía en mente que la gente trabajara desde casa conectada a Horizon Worlds, el metaverso de Meta en el que se pueden hacer reuniones y trabajar desde ahí.

Sin embargo, la tecnología está totalmente en pañales y la gente no entiende como funciona. El metaverso es un caos y Horizon Worlds lo es todavía más. Así, los empleados se enfrentan a auténticas problemáticas ya que no pueden iniciar sesión, o no pueden acceder a los aspectos básicos ya que la interfaz de uso es realmente farragosa y no les gusta.

Además, resulta difícil entender algunas convenciones sociales a través de esta plataforma. No podemos olvidar que la tecnología de Meta es tan precaria que Horizon Worlds ni siquiera ha sido capaz de incorporar piernas en sus avatares, por lo que los usuarios son una especie de fantasmas que levitan de cintura para arriba.