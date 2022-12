TikTok planea rivalizar con YouTube con vídeos horizontales

La red social es cada vez más popular Y eso que la red de vídeos cortos nunca ha tenido tantos problemas

TikTok está probando un nuevo modo para mostrar vídeos en horizontal para los usuarios globales. Hasta ahora, solo se podían subir vídeos en formato vertical, siendo uno de los principales atractivos de esta plataforma. Ahora parece que la empresa estaría tratando de hacerse un hueco en el complejo mundo de este tipo de contenidos para prestar batalla a YouTube.

Ahora que la compañía ha extendido la duración de los vídeos que se pueden subir hasta los diez minutos, los creadores se pueden permitir crear unos vídeos con un contenido más marcado y con un aspecto más similar al de YouTube. Así, la audiencia puede estar más receptiva a los vídeos horizontales aunque la magia de la aplicación siga siendo la de los vídeos cortos.

La aplicación probará esta medida y de momento no han explicado cuando estará disponible para el público. De hecho, existe la posibilidad de que no llegue nunca, algo que la aplicación realmente ha hecho en varias ocasiones. Si a la aplicación no le convence un proyecto, no tienen ningún problema en echar marcha atrás.