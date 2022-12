Esta es la sentencia al director de una de las mayores estafas médicas de la Historia

Theranos era una empresa realmente oscura que engañó al público y a los inversores Tanto el como la creadora de la empresa, Elizabeth Holmes, fueron condenados a prisión

Ramesh "Sunny" Balwani, antiguo CEO de una empresa conocida como Theranos ha sido condenado casi a 13 años de prisión. Balwani fue declarado culpable de todos los cargos en un juicio celebrado a principios de este año en el que se le acusaba de estafar a pacientes e inversores de la empresa de análisis de sangre.

Para quien no lo sepa, Theranos fue una de las mayores estafas de la historia de las grandes tecnológicas. Básicamente era una empresa que con una gota de sangre iba a analizar todas las enfermedades que teníamos en una pequeña máquina del tamaño de un cubo. Como es de esperar no era cierto, aunque llegaron a abrir miles de tiendas por todos los Estados Unidos y tenían planes para llegar también a nuestro continente. Sin embargo, Balwani, aunque fuera el CEO no era la cabeza pensante del proyecto, sino Elizabeth Holmes, una mujer considerada un niño prodigio pero que finalmente solo era una estafadora.

El equipo legal de Balwani había pedido la condicional o el arresto domiciliario. Sin embargo, no será así, sino que tendrá que pasar por prisión, estando previsto para que se entregue el 15 de marrzo del año que viene.