El secuestro de datos a través de Internet es cada vez menos exitoso y esta es la razón

Esta técnica podría hundirse pronto si siguen perdiendo dinero los hackers Parece que las personas se han agotado de pagar por sus datos

Los hackers que utilizan la técnica de ransomware ganaron unos 454 millones de euros solo en los Estados Unidos el año pasado. Parece una fortuna, y lo es, pero se han desplomado los ingresos de estos estafadores desde los 760 millones de euros. ¿El motivo? La gente ya no quiere pagar por recuperar sus datos.Además, no significa que el número de ataques de ransomware hayan caído. Al contrario, las víctimas se niegan a pagar pero el aumento de las extorsiones sigue en alza, por lo que está claro que es un modelo de negocio que cada vez resulta menos lucrativo. Además, los hackers suelen exigir que el pago sea a través de criptomonedas, pero ahora se encuentran en una grave crisis ya que no paran de perder su valor.

Los ataques de secuestro de datos proliferaron de forma masiva durante la pandemia, llegando a secuestrar información incluso de hospitales en plena ola de COVID-19. Sin embargo, esta situación ha ido cambiando con el paso de los años y es cada vez menos lucrativo. Parece que las personas se han cansado de pagar por recuperar las fotografías de su viaje a alguna playa del Levante durante el verano de 2018, ya que los hackers suelen exigir unas cifras que para muchos son incluso inalcanzables.