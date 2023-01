La red social de "ligues" para conservadores está fracasando por este curioso motivo

Encontrar el amor parece estar siendo complicado en esa red social De momento, solo opera en Estados Unidos

Parece ser que la aplicación enfocada a conocer nueva gente en ámbitos conservadores y de derechas no está terminando de arrancar en los Estados Unidos, por lo que quizás no se extienda por el resto del mundo. ¿El motivo? Bueno, parece que la aplicación no termina de encontrar a su público objetivo, que tampoco se termina de sentir incómodo en aplicaciones más generalistas.

La aplicación parece que no consigue arrancar porque además solo está disponible para iOS, lo que no deja de resultar sorprendente ya que el target ya es de por sí restringido como para además limitarlo de esta manera.

Por otra parte, parece ser que la aplicación no termina de funcionar del todo bien, dando algunos problemas y existiendo también una grave problemática a la hora de moderar a los usuarios que en muchas ocasiones se exceden con sus comportamientos.

La aplicación fue fundado por uno de los asistentes de Donald Trump y en su primer mes de vida fue todo un éxito, pero parece que en la actualidad está cayendo hasta lograr cifras realmente bajas de usuarios.