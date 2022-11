El Razer BlackWidow Mini V3 tiene este gran descuento por el Black Friday

El Razer BlackWidow es un teclado realmente competente en un formato envidiable Razer apuesta por grandes rebajas este Black Friday

Razer, la marca en estilo de vida gamer y experta en lanzar periféricos de última generación ha puesto a precio de derribo uno de sus teclados más señeros. Hablamos, como no podía ser de otra manera, del Razer Blackwidow V3, posiblemente el mejor que han construido. No obstante, es la versión "Mini", cuyo objetivo es prescindir de teclas que no utilizamos en nuestro día a día y potenciar aquellas que sí que dedicamos al gaming.

Por ello, no cuenta con las teclas de función (F1, F2...) y tampoco con las teclas del teclado numérico. Así, logra un estilo compacto que se ha puesto de moda hoy en día.

Se trata de un teclado mecánico con las prestaciones clásicas de la marca de gaming más insigne del mercado. Cuenta con Razer Chroma para que la iluminemos a nuestro gusto y también añade un sinfín de personalización, macros y demás. Además, las teclas tienen una gran calidad y cuentan con la última tecnología de la marca.

Lo podemos encontrar en PcComponentes a un precio de 99,99 euros. Es decir, un asombroso 45% de descuento ya que originalmente cuesta 189,99 euros.