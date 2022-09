La nueva novedad de Instagram que seguro que ya has notado: 'stories' más largas

Las 'stories' de Instagram ya no sufrirán de esos pesados microcortes Además, la brecha entre 'reels' e historias queda difuminada

Instagram está implementando la posibilidad de que los usuarios suban Historias ininterrumpidas más largas, algo que ya se ha podido ver en algunos usuarios y que recogen algunos medios como Tech Crunch. Ahora, cuando publiques una Historia de menos de 60 segundos de duración, no se dividirá en varios fragmentos como antes. Ya esta disponible para todos los usuarios, aunque desde hace un tiempo está disponible para personas concretas.

"Siempre estamos trabajando en formas de mejorar la experiencia de las Historias", dijo un portavoz de Meta a TechCrunch en un correo electrónico. "Ahora, podrás reproducir y crear Historias de forma continua durante un máximo de 60 segundos, en lugar de ser cortadas automáticamente en clips de 15 segundos".

Este cambio ha sido bastante bienvenido, tanto para los usuarios, que estaban cansados de que se cortaran sus vídeos por la mitad, como para los espectadores que ya no sufren esos microcortes en el cambio entre 'story' y 'story'. De cualquier modo, los espectadores ya no tendrán que pasar quince vídeos que no quieran ver, ya que se ha agrupado en uno solo finalmente.

Asimismo, se difumina el espacio que hay entre la historias y los reels. Algo que es interesante, ya que se pueden reciclar las stories en esta nueva modalidad que está potenciando Instagram.