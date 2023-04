Nueva actualización de Google Keep: novedades y nuevas funciones en Hojas de cálculo

La pantalla partida funciona ahora mejor Hojas de cálculo admitirá ahora soporte para ratón

Aunque muchos no utilicéis Google Keep, sigue siendo una de las aplicaciones más interesantes del ecosistema Google. Es mucho más que una lista de tareas y la nueva actualización no hace más que confirmarlo: sus desarrolladores quieren que seas mucho más productivo y por esta razón las novedades se centran en la pantalla partida y en las Hojas de Cálculo.

Las novedades que llegan a Google Keep con la nueva actualización

Si tienes un móvil plegable, se mejora la anterior actualización con la que ya se podía poner la app en panorámico o abrir una nota en la parte derecha, y en la izquierda el menú de notas al completo. Con esta versión, podremos tener incluso dos notas en pantalla, una a cada lado del móvil plegable. Es decir, la pantalla partida tiene más sentido que nunca, porque podremos tomar notas sueltas en una conferencia al aprovechar mejor el espacio.

En cuanto a las Hojas de Cálculo y Presentaciones de Google, los desarrolladores publicarán una actualización para compatibilizar el uso de un ratón (control total de la app). Evidentemente, hasta ahora puedes utilizar el ratón en cualquier dispositivo Android, pero algunas apps no están optimizadas; de esta forma, la nueva versión en la que ya trabajan desde Google permitirá usar el ratón como un ratón cualquiera en estas dos aplicaciones.