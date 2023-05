La importante novedad de Twitter que mejorará tus conversaciones con otros usuarios

Twitter incorporará mensajes directos encriptados para mayor seguridad De esta forma, el sistema de seguridad se equiparará al de WhatsApp

Si utilizas Twitter a menudo, sabrás que esta popular red social está atravesando uno de sus peores momentos. En parte, porque en los últimos días ha sufrido dos caídas a nivel mundial que pone en tela de juicio la credibilidad de su responsable, Elon Musk. Sin embargo, como si no hubiera pasado, el CEO de Twitter ha señalado que durante las próximas semanas llegará una esperada función a la aplicación.

Elon Musk asegura que "con el objetivo de implementar la capacidad de responder a mensajes privados individuales, use cualquier emoji de reacción y encriptación a finales de este mes". De esta forma, llegan los mensajes encriptados a Twitter, de forma muy similar al funcionamiento de estos en WhatsApp.

Aiming to roll out ability to reply to individual DMs, use any reaction emoji & encryption later this month