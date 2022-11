Este es el motivo por el que las gráficas RTX 4090 se estaban fundiendo

En principio, creen que se debe a que los cables no estaban bien conectados Se trata de la tarjeta gráfica más potente del mercado

Nvidia lleva un par de semanas investigando una cuestión que hasta el momento había suscitado grandes dudas en la compañía: unos cables de alimentación de la tarjeta gráfica RTX 4090 se habían derretido y quemado la tarjeta gráfica. Ahora, parece que la compañía sabe cuáles son los motivos de este hecho: no estaban conectados del todo.

De acuerdo con el medio The Verge, Nvidia lleva tiempo estudiando los informes, y de acuerdo con un post en su foro, parece que todavía lo están investigando pero todo apunta a que podría ser que el conector no había sido bien enchufado. De momento Nvidia cuenta con cincuenta informes de estos hechos.

El conector de alimentación 12VHPWR es un nuevo estándar de seguridad que normalmente no es compatible con las fuentes de alimentación, por lo que se suele utilizar un adaptador que viene incluido. Ahora, parece que este adaptador se derretía y no funcionaba bien.

De acuerdo con The Verge, es una manera de culpar a los usuarios por hacerlo mal, pero en su informe no sugieren eso, sino que aseguran que no es que la tarjeta gráfica funcione mal, como hasta el momento se había barajado. Así, las RTX 4090 no han presentado ninguna anormalidad en su uso.