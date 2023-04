La mejora más esperada de WhatsApp: qué es y cómo cambia la app

Llegan las videollamadas dinámicas, una novedad de WhatsApp muy demandada ¿En qué consisten las videollamadas dinámicas de WhatsApp?

WhatsApp se ha actualizado en iOS y son muchas las novedades que incluye la nueva versión de la aplicación de Meta. La empresa de Mark Zuckerberg ha aprovechado la actualización para incorporar cambios de todo tipo: unos más notorios y otros menos importantes. Sin embargo, no me quiero perder demasiado explicando detalles menores y me voy a centrar en la mejora más esperada: llegan las videollamadas dinámicas a WhatsApp.

Qué son las videollamadas dinámicas de WhatsApp

A partir de ahora, podrás hacer una llamada o videollamada sin que se corte al salir al menú mientras estás utilizando WhatsApp o fuera de la app. De esta forma, imagina que estás en una conversación con un compañero de trabajo y necesitas revisar el correo electrónico para darle algún detalle importante de la empresa. Desde este momento, gracias a las videollamadas dinámicas podrás salir de la aplicación, entrar a Gmail y regresar a WhatsApp sin que se corte la llamada en ningún instante.

También llegan avatares a WhatsApp, eso sí, de nuevo únicamente para usuarios iOS: las posibilidades son infinitas, porque podrás modificar todo lo que se te ocurra: ojos, nariz, labios, peinado, ropa, gafas... Es tan simple como entrar a la aplicación, acceder a Configuración y pulsar sobre Avatar.

¿Qué te parecen estas novedades que incorpora WhatsApp en su versión para iOS? Es de esperar que antes o después lleguen a usuarios con dispositivos Android, pero esto último sigue sin estar confirmado.