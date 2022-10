¿Las medidas de seguridad de Windows 11 afectan al rendimiento en juegos?

Todo apunta a que no, pero ha sido algo largamente debatido Algunos sistemas de protección de videojuegos sí que afectan al rendimiento, como Denuvo

Windows 11 incorpora una serie de medidas de seguridad que se supone que disminuyen el rendimiento en los videojuegos. En concreto, la seguridad basada en la virtualización o VBS es la que hacía que descendiera el rendimiento en juegos, algo que parece que realmente no era así, pero sí es cierto que de inicio se notó una caída de hasta el 28% en algunos juegos, como es el caso de Shadow of the Tomb Raider.

Finalmente se demostró que estas caídas del rendimiento poco tenían que ver con Windows 11, pero siempre ha planeado la sombra de la duda al respecto del VBS.

Un nuevo informe publicado por Digital Trends asegura que esto es un mito. Han llevado a cabo pruebas con el nuevo Core i5-13600K y una RTX 3060 Ti para tratar de comprobarlo y han sacado como conclusión que el rendimiento solo cae entre un 2 y un 3% con la función de seguridad activada o desactivada. Ese cambio es nimio, siendo en Assassin's Creed Valhalla dónde más se notaba, con una caída del rendimiento del 4,5%.

En juegos como Cyberpunk 2077, la diferencia fue de un solo fotograma por segundo menos, lo que no es algo concluyente y arroja que el cambio de rendimiento no tiene nada que ver con el VBS. Aunque el salto de rendimiento es mínimo, si quieres desactivar el VBS podrías poner en peligro tu ordenador.