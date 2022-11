Jack Dorsey, fundador de Twitter, pide perdón por los despidos de la empresa

Dorsey se siente culpable de la situación de Twitter Fue su creador y quería haberlo concebido como una herramienta de código abierto

Jack Dorsey, co-fundador y ex-CEO de Twitter, no ha podido evitar pronunciarse sobre los despidos masivos que se están viviendo en Twitter desde que la compañía es propiedad de Elon Musk. Se ha hecho responsable de "por qué todo el mundo está en esta situación porque hice crecer la empresa demasiado rápido", aseguraba en un comunicado en Twitter al ver todos esos despidos de acuerdo con The Verge.

Dorsey fue el CEO de Twitter en dos ocasiones, fue expulsado en el año 2007, pero regresó en 2015 antes de dimitir en noviembre de 2021 y ceder el testigo al director de tecnología, Parag Agrawal, quien ocupó el puesto y actualmente está fuera de la compañía. Fue despedido junto con el resto de miembros del comité de supervisión, poco después también despidió al 15% de encargados de moderación y a cerca del 50% del resto de la compañía, incluyendo departamentos enteros.

Por su parte, Dorsey todavía tiene el 2,4% de las acciones de la compañía que ayudó a diseñar y estructurar desde cero.

Folks at Twitter past and present are strong and resilient. They will always find a way no matter how difficult the moment. I realize many are angry with me. I own the responsibility for why everyone is in this situation: I grew the company size too quickly. I apologize for that.