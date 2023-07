¿Qué hay tras el número 7642 que está llegando a WhatsApp?

"Mándaselo sin decir nada" es lo que oculta el número 7642

WhatsApp es mucho más que una aplicación de mensajería instantánea, porque durante los últimos tiempos, ha proliferado un tipo de usuario que utiliza la app para enviar mensajes encriptados que, eso sí, parecen de lo más normales. Por ejemplo, existe una serie de códigos numéricos para enviar determinadas frases a otro interlocutor sin que nadie tenga constancia de su significado.

Es probable que durante los últimos meses hayas recibido un mensaje de WhatsApp con el número 7642, un código que se ha convertido en recurrente en la aplicación. Si bien 1437 es bastante más fácil de desentrañar (su significado es 'I Love You Forever'), cuando alguien utiliza el 7642 espera que su receptor entienda que quiere decir: "mándaselo sin decir nada".

Ahora bien, otras fuentes aseguran que 7642 es la abreviatura de 'I will always be for you', una expresión mucho más bonita que en español quiere decir "siempre estaré para ti". En cualquier caso, es un código encriptado que precisa de su traducción para comprenderlo al 100%.

¿Por qué 7642 significa 'I will always be for you'? Muy sencillo: es la evolución de 'I will always' (7), 'be' (6), 'for' (4) y 'you' (2). ¿Lo comprendes? O te pasa como a mi y eres demasiado mayor para estos códigos que proliferan en una época en la que arrasa TikTok e Instagram?