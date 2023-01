¿Te funciona mal Twitter? No te preocupes, es algo generalizado

La aplicación sufre un gran número de bugs El sistema en general funciona bastante mal

No es solo a ti. Twitter va peor que nunca. Existen un montón de motivos por los que la aplicación está funcionando terriblemente mal y una de ellas es que simplemente no funciona porque no hay gente detrás trabajando en que funcione ya que han sido despedidos. Así, los bugs son cada vez más recurrentes.

Uno de los más notables es aquel que te muestra todo el rato los mismos mensajes. Por mucho que actualices tu TL, van a seguir saliendo siempre exactamente los mismos tuits. Algo que ha resultado ser bastante cansino para muchos usuarios que han decidido abandonar aunque sea temporalmente la plataforma.

Además, en algunos días en concreto existen retrasos a la hora de recibir los mensajes o directamente nuestro feed no carga. Un problema que tiene que ver con que están trabajando de fondo sobre el código y de vez en cuando rompen algo.

Los mensajes directos tampoco funcionan en algunos chats. Normalmente muestran un fondo plano en color blanco y no dejan que los usuarios se comuniquen entre sí.

Además, existen graves problemas de seguridad y un hacker asegura que quiere vender datos de 400 millones de usuarios a Elon Musk.