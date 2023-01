La filtración de 200 millones de correos electrónicos de Twitter es más preocupante de lo que parece en inicio

Twitter se encuentra en una situación realmente sensible Podría ser multada por una grandísima cantidad de dinero

El año pasado os contábamos como un hacker estaba intentando extorsionar a Elon Musk con el objetivo de no filtrar 200 millones de correos electrónicos. Ahora, ha salido a la luz una versión menor con 200 millones de usuarios. Esto podría tener un peso brutal sobre las políticas de Twitter. Algo que es obvio, ya que la red social no ha hecho comentarios sobre esta filtración, en buena mentira porque no tiene departamento de prensa tras los graves despidos que sufrió la marca.

Desde junio de 2021 hasta 2022 hubo un bugs en la interfaz de sus sistemas que permitía que unas manos expertas pudieran enviar y recibir información de contacto con los usuarios de Twitter. Esto les permitió extraer datos de la red social y sacar datos realmente interesante.

No estamos ante la primera plataforma que ve filtrados sus datos, pero estas actitudes son punibles por parte de los EE. UU. La empresa se ha enfrentado a multas en el pasado, pero ninguna tan grande como la que podría enfrentar por una filtración tan masiva. Hablamos de 200 millones de cuentas de correo electrónico.