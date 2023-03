El fallo que arreglará WhatsApp y que mejorará las encuestas

A partir de ahora, las encuestas se podrán limitar a una única respuesta Las encuestas permiten organizar planes con amigos y familiares de forma muy sencilla

Durante los últimos meses, WhatsApp ha implementado una serie de funciones con las que quiere recuperar el trono como aplicación de mensajería rápida más importante en todo el mundo. No obstante, Telegram le había pisado los talones gracias a sus canales y a sus funciones más profesionales. Por ello, WhatsApp ha creado comunidades y ha introducido la posibilidad de hacer encuestas en los grupos, con el objetivo de equipararse a la competencia.

La nueva actualización de WhatsApp solucionará este error de las encuestas

WABetaInfo asegura que la aplicación está actualizando sus encuestas con una función muy esperada: hasta el momento, las encuestas de WhatsApp te permitían seleccionar más de una opción dentro de ellas. Sin embargo, en la última versión Beta de la app, ya se ha introducido una opción que permite limitar el número de respuestas a una única opción.

Para ello, tan solo hay que seleccionar una opción llamada "Limit to only one choice", que traducido de forma no oficial al castellano sería algo así como "Limitar a una única respuesta". De esta forma, no solo se introduce una nueva opción, sino que se garantiza seguir creando encuestas de respuesta múltiple para aquellos a los que sí les convence ese método.