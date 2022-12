El ex-CEO de FTX comparecerá pronto ante el congreso de los Estados Unidos

Sam Bankman-Fried parece estar en una situación muy complicada El empresario es uno de los causantes de la quiebra de la segunda mayor red de intercambio y préstamo de criptos

Sam Bankman-Fried, ha anunciado hoy que testificará ante el Congreso de los Estados Unidos la semana que viene. Después de discutir a través de Twitter con la presidenta del comité de cuestiones financieras encargado de la gestión de la situación, aceptó testificar sobre el colapso brutal que ha sufrido FTX.

"Todavía no tengo acceso a muchos de mis datos, ni profesionales ni personales. Así que hay un límite a lo que podré decir, y no seré tan útil como me gustaría", explicaba el ex-CEO esta mañana. "Pero como el comité sigue pensando que sería útil, estoy dispuesto a testificar el día viernes 13 de diciembre".

Bankmand-Fried lleva mucho tiempo bastante reticente a comparecer ante el Congreso, pero finalmente parece que ha terminado de "aprender y revisar" sobre lo que ha llevado al hundimiento de su antigua empresa. "Basándonos en su papel de consejero delegado y en sus entrevistas con los medios de comunicación en las últimas semanas, tenemos claro que la información que tiene hasta ahora es suficiente para testificar" explicaban los responsables del comité de cuestiones financieras según Engadget.

Ahora bien, lo más seguro es que la comparecencia de Bankman-Fried sea a través de medios telemáticos, por lo que no se presentará en Washington, la capital de los Estados Unidos.