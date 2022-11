Elon Musk regatea con Stephen King el precio del verificado de Twitter

El genio del terror parece estar disconforme con lo que plantea Elon Musk Parece que sus quejas han surtido efecto

Stephen King, el maestro de la literatura de terror y fantástica ha lanzado una severa crítica al intento de monetización de Elon Musk a los perfiles verificados.

El autor considera que veinte dólares es un precio demasiado caro para pagar, de hecho ha llegado a asegurar que "deberían pagarle a él". De esta manera, Elon ha intentado regatear el precio a ocho dólares al mes.

"¿Veinte dólares al mes para mantener mi check azul? Que le jodan, deberían pagarme a mí. Si eso se cumple, me voy como Enron" explicaba el genio de la literatura de terror en su cuenta de Twitter. A lo que Elon Musk ha contestado con un "¡Tenemos que pagar las facturas de alguna manera! No podemos confiar enteramente en los anuncios. ¿Qué te parece 8 dólares? Lo explicaré de una forma más racional cuando lo implementemos, es la única forma de derrotar a los bots y trolls".

$20 a month to keep my blue check? Fuck that, they should pay me. If that gets instituted, I’m gone like Enron.