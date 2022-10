Elon Musk quiere despedir al 75% de la plantilla de Twitter

Elon Musk está dispuesto a ir adelante con la compra de Twitter Pero tendrá un alto precio en sus empleados

Elon Musk asegura que planea eliminar casi el 75% de la plantilla de Twitter, algo que ha confesado a sus inversores con el objetivo de atraerlos a la empresa tal y como informa el periódico The Guardian y como recogía originalmente The Washington Post. Twitter tendrá recortes de trabajo en los próximos meses independientemente de quién sea el propietario de la empresa debido a la crisis en ciernes, no obstante, la situación parece grave para la compañía si Musk llega al poder.

La noticia de los planes de Musk, llega en un momento realmente complicado para Twitter. La compañía dijo en julio que ya había "ralentizado significativamente la contratación" debido a que el sector tecnológico se encuentra en plena recesión, lo que les está afectando enormemente.

Aun así, aseguraron que "no había planes de despidos en toda la empresa" en un memorando interno que se filtró por parte de Bloomberg. Mientras tanto, parece que Twitter ha entrado en caída libre debido al rumbo que lleva la empresa en general. La adquisición de Musk lo ha agravado todo, ya que los planteamientos de la compañía parecen estar enfocados a luchar en este frente, descuidando todo lo demás debido a la gran incertidumbre