Elon Musk parece tener la clave para solucionar el conflicto en Ucrania

Realmente se trata de los Acuerdos de Minsk, de los que parece que no tiene constancia Elon Musk vuelve a generar polémica con su cuenta de Twitter

Elon Musk tiene muchos frentes abiertos, pero sigue metiéndose en nuevos. En esta ocasión, ha dado su opinión sobre cómo solucionar el conflicto de Ucrania, país que se encuentra bajo la invasión de Rusia desde hace más de doscientos días.

Entre las propuestas de Elon Musk para encontrar la paz en el conflicto entre Ucrania y Rusia, ha sugerido que se hagan elecciones en las provincias anexadas con supervisión de las Naciones Unidas.

Si la gente vota a favor de la permanencia tendrán que irse si ese es el deseo de la gente. Además, Crimea que ha formado parte de Rusia hasta que Kruschev lo cediera a Ucrania, seguirá formando parte de Rusia. Además, Ucrania permanecerá neutral y asegurará el suministro de agua a Crimea.

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral.