Elon Musk asegura que se baneará permanentemente a las cuentas que se hagan pasar por otras

Musk parece bastante enfadado con aquellos que le plagian la personalidad El empresario asegura que eso no es "libertad de expresión"

Elon Musk dijo hace unos meses que estaba en contra de los baneos de por vida de la aplicación, prometiendo el regreso de los usuarios vetados como Donald Trump el reciente caso de Kanye West. Ahora, Musk asegura que suspenderá permanentemente la cuenta a todos aquellos que suplanten la identidad si no ponen claramente que son una parodia. La medida surge a raíz de que muchos usuarios dicen que van a verificar una cuenta diciendo que son Elon Musk.

De hecho, la monologuista y comediante estadounidense Kathy Griffin ya ha sido baneada según Engadget, posiblemente de por vida al hacerse pasar por Elon Musk. Algo que supone una falta a la palabra que había dado Musk. Otras tantas cuentas que se hacen pasar por él también han sido suspendidas.

Las cuentas de parodia ya debían indicar que lo eran tanto en sus cuentas como en la biografía. Sin embargo, rara vez se imponía la suspensión permanente, sino que se solía bloquear la cuenta hasta que se cambiaban esos aspectos. Ahora parece que Twitter se va a poner seria con el asunto, contraviniendo lo que el propio Musk defendía.

Going forward, any Twitter handles engaging in impersonation without clearly specifying “parody” will be permanently suspended