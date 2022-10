Elon Musk podría anunciar despidos masivos en Twitter a partir del 1 de noviembre

El dueño de la aplicación podría estar llevando a cabo una profunda revisión Elon Musk ha llegado a Twitter bajo gravísimas críticas

Elon Musk ha ordenado el despido de prácticamente todos los trabajadores de Twitter de acuerdo con Engadget según The New York Times. El sábado, el ejecutivo de SpaceX y Tesla habría dicho a los directivos que empezaran a elaborar listas de empleados a los que despedir. Twitter no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios de Engadget.

El New York Times, fuente original de esta información, no sabe qué parte de la plantilla va a ser despedida, pero algunos equipos se verán más afectados que otros ya que algunos son fundamentales para mantener en marcha la aplicación. Musk aseguró a los inversores que iba a despedir al 75% de la plantilla, formada actualmente por 7.500 trabajadores.

Sin embargo, a los trabajadores les aseguró que no despediría a tanta gente. Aun así, de acuerdo con algunos ex-empleados, lo cierto es que su comportamiento es bastante voluble y suele despedir fulminantemente y de manera inesperada a los trabajadores. Es probable que los próximos despidos se produzcan el 1 de noviembre. Así, Musk evitaría pagar las subvenciones en acciones que estaría obligado a pagar con el paso de cada trimestre.