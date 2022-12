Elon Musk anuncia que Twitter ampliará sus caracteres de 280 a 4000

Twitter dejará de ser una red social de microblogging Ha generado opiniones realmente contrarias

Twitter se caracteriza por su inmediatez, por su sencillez de uso y sobre todo, por la limitación de caracteres con la que cuenta. De esta manera, solo podemos escribir 280 caracteres por mensaje (anteriormente 140). Algo que hace que la gente se exprese a través de hilos y otro tipo de sistemas que favorecen la comunicación. Ahora, con la llegada de Elon Musk esto se puso en duda y todo apunta a que van a aumentar exponencialmente el límite de los mensajes.

De hecho la cifra ahora rondaría los 4000 caracteres, una auténtica barbaridad que aumentaría de una forma imposible el tamaño de los mensajes y desvirtuaría totalmente el sentido de la red social.

Cabe mencionar que Twitter utiliza un sistema basado precisamente en utilizar pocas palabras para expresar lo que queremos. Si podemos hacer grandes publicaciones, perdería sentido en detrimento de otras aplicaciones que ya lo permitían desde el principio, como es el caso de Facebook e incluso Instagram.

Elon Musk confirms that Twitter’s character limit will be raised from 280 to 4000 characters. pic.twitter.com/loNQqaRaGE