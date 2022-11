Elon Musk desvela cuánto costará el verificado de Twitter

A partir de ahora, si quieres verificar tu cuenta tendrás que pagar una mensualidad Muchas personas se han opuesto a esta medida al considerarla bastante negativa para la red social

El nuevo "Chief of Twit" como se ha autodenominado Elon Musk ya ha empezado a revolucionar la red social. De esta manera, el magnate de los negocios estadounidense había planteado que para verificar el perfil los usuarios que quieran tener el 'tick azul' pagaran veinte dólares al mes. Muchas personas se han levantado contra esta medida, motivo por el que finalmente parece que el dueño de la empresa ha dado marcha atrás... relativamente.

Tras diversas conversaciones con algunas personalidades de la red social de la talla de Stephen King, finalmente ha decidido reducir su precio a 8 dólares al mes. Esta verificación del perfil (ahora gratuita aunque inactiva) pasará a formar parte del servicio premium de Twitter, denominado Twitter Blue. Además, ha asegurado que el precio se ajustará al poder adquisitivo de cada país.

En España no existe el servicio de suscripción, pero es presumible que finalmente llegue a todo el mundo después de un tiempo operando exclusivamente en los Estados Unidos.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.



Power to the people! Blue for $8/month.