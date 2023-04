Cómo editar los mensajes de WhatsApp con su nueva función

Después de poder eliminar los mensajes llega la función de editar Se trata de la novedad más esperada por los usuarios de la aplicación

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas del planeta. El servicio de mensajería gratuito es una de las herramientas fundamentales de nuestro día a día. La empresa sigue desarrollando nuevas funciones para mantener actualizada la plataforma y mantener la distancia con sus competidores.

Después de incluir el modo multidispositivo y la opción de eliminar los mensajes para todos, ha llegado una de las funciones más esperadas por todos los usuarios de la aplicación: editar mensajes.

Aunque en Telegram ya se podían editar mensajes desde hace tiempo, la realidad es que hasta el día de hoy WhatsApp no había seguido los pasos de su competidora. Dentro de poco tendremos la opción de editar cuando seleccionemos un mensaje enviado, donde antes encontrábamos las opciones de info y copiar, ahora tendremos esta tercera.

Según los últimos rumores la edición se podrá producir solo hasta 15 minutos después, una vez pasado ese tiempo ya no se podrán editar los mensajes. Al igual que Telegram, cuando editemos un mensaje aparecerá un pequeño aviso de "editado" en el cuadro de texto. El otro usuario verá que hemos editado el mensaje original, pero como no existe un historial de edición, no podrán consultar cuál fue el mensaje anterio.