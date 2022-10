Ya está disponible el botón de edición de Twitter... pero no en España

De momento solo está disponible en Canadá, Nueva Zelanda y Australia Solo lo podrán usar aquellos que estén suscritos al servicio de Twitter Blue

Ya es oficial, ha llegado el botón de edición de Twitter, posiblemente una de las adiciones más esperadas en la plataforma. Durante años ha estado en el candelero y en el centro del debate: ¿Botón de editar sí o botón de editar no? Pues finalmente ha llegado, pero no como nos esperábamos, ya que no está disponible en España.

De momento está en fase de pruebas solo para los usuarios de Twitter Blue (el Twitter de pago tampoco disponible en España) y en países localizados: Nueva Zelanda, Canadá y Australia.

Así, tampoco ha llegado a Estados Unidos, el principal mercado de la compañía. Esto se debe a que quieren implementarlo con la máxima seguridad posible, evitando que puedan surgir cuestiones inesperadas que deriven en un mal uso de la aplicación. En cualquier caso, la implementación va a ser realmente lenta y va a tardar mucho en llegar al resto del mundo.

test went well, Edit Tweet is now rolling out to Twitter Blue members in Canada, Australia, and New Zealand!



US coming soon pic.twitter.com/7NNPRC0t1I