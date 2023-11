La forma de saber que una persona te ha dejado de seguir en Instagram: Con este código

Se trata de un truco que se ha viralizado en redes sociales y permite saber qué cuentas no te han seguido de vuelta

Muchas personas con perfiles en diferentes redes sociales quieren saber quiénes son aquellas personas que le han dejado de seguir, o bien no le han devuelto el follow. Si bien existen aplicaciones de terceros diseñadas para tal labor, o bien no funcionan, o bien corres el peligro de ceder tus datos personales a empresas que no deberían tenerlos.

Por esta razón, es posible que este truco que se ha hecho viral en TikTok te ayude a obtener la respuesta a tu pregunta, sin necesidad de ponerte en peligro.

La tiktoker Agus Cabaleiro ha publicado una solución a este problema. El vídeo explica en tan solo 6 pasos cómo conocer el listado completo de personas que no te siguen o nunca lo han hecho:

Accede a la versión web de Instagram .

. Click derecho sobre la pantalla y pulsa sobre Inspeccionar (estamos utilizando Google Chrome).

(estamos utilizando Google Chrome). Accede a la ventana que posee el back y el frontend de la web y su base de datos.

y el En el menú superior, elige la opción console .

. Pega el código embed que expone Agus Cabaleiro en el vídeo y pulsa enter.

que expone en el vídeo y pulsa enter. En ese instante, aparecerá una lista con aquellos usuarios que vosotros seguís, pero que no te han seguido ellos.

Si estás interesado en copiar el código, aquí lo tienes: "function getCookie(b){let c=`; ${document.cookie}`,a=c.split(`; ${b}=`);if(2===a.length)return a.pop().split(";").shift()}function sleep(a){return new Promise(b=>{setTimeout(b,a)})}function afterUrlGenerator(a){return`https://www.instagram.com/graphql/query/?query_hash=3dec7e2c57367ef3da3d987d89f9dbc8&variables={"id":"${ds_user_id}","include_reel":"true","fetch_mutual":"false","first":"24","after":"${a}"}`}function unfollowUserUrlGenerator(a){return`https://www.instagram.com/web/friendships/${a}/unfollow/`}let followedPeople,csrftoken=getCookie("csrftoken"),ds_user_id=getCookie("ds_user_id"),initialURL=`https://www.instagram.com/graphql/query/?query_hash=3dec7e2c57367ef3da3d987d89f9dbc8&variables={"id":"${ds_user_id}","include_reel":"true","fetch_mutual":"false","first":"24"}`,doNext=!0,filteredList=[],getUnfollowCounter=0,scrollCicle=0;async function startScript(){for(var c,d,e,b,f,g=Math.floor;doNext;){let a;try{a=await fetch(initialURL).then(a=>a.json())}catch(h){continue}followedPeople||(followedPeople=a.data.user.edge_follow.count),doNext=a.data.user.edge_follow.page_info.has_next_page,initialURL=afterUrlGenerator(a.data.user.edge_follow.page_info.end_cursor),getUnfollowCounter+=a.data.user.edge_follow.edges.length,a.data.user.edge_follow.edges.forEach(a=>{a.node.follows_viewer||filteredList.push(a.node)}),console.clear(),console.log(`%c Progress ${getUnfollowCounter}/${followedPeople} (${parseInt(100*(getUnfollowCounter/followedPeople))}%)`,"background: #222; color: #bada55;font-size: 35px;"),console.log("%c This users don't follow you (Still in progress)","background: #222; color: #FC4119;font-size: 13px;"),filteredList.forEach(a=>{console.log(a.username)}),await sleep(g(400*Math.random())+1e3),scrollCicle++,6