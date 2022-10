China podría vetar a Starlink en su país

El gobierno chino no considera que sea un medio seguro Quieren mantener un control del caudal de la información de manera segura

Elon Musk reveló que las autoridades del gobierno chino le han interpelado directamente para que no venda Starlink, su servicio de internet por satélite en China. De acuerdo con declaraciones al Financial Times y recogidas por The Verge, "Pekín ha dejado clara su desaprobación de su reciente despliegue de Starlink... en Ucrania" y "pidió garantías de que no vendería Starlink en China".

Musk no ha aclarado si finalmente aceptó la petición que se le emitió desde Pekín, pero en la página web de servicios de Starlink parece que no aparece ningún plan de despliegue en china, mientras que en otros países como Taiwán, Mongolia o Vietnam si que aparece.

Starlink sirve para eludir los problemas que podrían causar los proveedores de servicio convencional: es decir, podrían evitar bloqueos regionales de internet, algo que supondría un problema en China, ya que el país tiene un estricto control sobre lo que comparte.

Así, todo apunta a que Musk eludirá entrar en China, sobre todo ahora, que está centrado en finalizar la compra de Twitter.