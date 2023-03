Cómo avisar en un grupo de WhatsApp de un spoiler de tu serie o película favorita

Es fácil ocultar mensajes que contengan spoilers De esta forma, nadie te regañará por destriparle ninguna serie o película

Seguro que alguna vez te ha ocurrido la situación que estoy a punto de exponerte: has terminado de ver el último capítulo de tu serie favorita y has ido directamente al grupo de WhatsApp de tus amigos para contarles tu impresión. Sin embargo, algunos de ellos aún no lo han visto y se han cabreado contigo. ¿Acaso no sabes que existe una forma de ocultar mensajes que contengan spoilers para que nadie que no quiera leerlo, lo lea?

Así se ocultan los spoilers en los grupos de WhatsApp

En los tiempos que corren, con estrenos de series semanales y películas diarias en plataformas de streaming, es fácil destriparlas a todas aquellas a personas que aún no la han visto. Es cierto que WhatsApp no incluye de forma nativa un botón para señalar que el mensaje es spoiler, pero es tan fácil como escribir 4.000 caracteres invisibles.

Solo tienes que utilizar esta herramienta (WhatsApp Spoilers) y escribir ahí el contenido; como la app creará 4.000 caracteres invisibles y WhatsApp no admite esta cifra, tras la palabra [Spoiler] se verá un 'Leer más...'. De esta forma, solo pulsará sobre este botón aquel que esté seguro de que puede enterarse del contenido.

Además, tiene compatibilidad tanto con Android como iOS (selecciona la opción correcta para iPhone) e incluso podrás apuntar el tipo de separador que quieres o la palabra que advierta del peligro de spoiler.