Apple añade cifrado de extremo a extremo en iCloud y genera temor en las autoridades

El programa de betas de iCloud hará que esto esté disponible desde el próximo miércoles Esto ha generado bastante preocupación en los cuerpos de policía

Apple ha anunciado la llegada del cifrado de extremo a extremo a las copias de seguridad de iCloud, según ha anunciado este miércoles tras varios mensajes más sobre cómo van a gestionar la privacidad a partir de ahora. Así, la empresa le ha llamado "Protección Avanzada de Datos" y ampliará de 14 a 23 el número de "categorías de datos" protegidas por este cifrado de extremo a extremo, incluyendo las copias de seguridad las notas y las fotos según The Verge.

Con la protección de datos habitual de este tipo de servicio, Apple conserva las claves de cifrado de los datos que no están cifrados de extremo a extremo, lo que significa que la empresa puede ayudarte a recuperar esos datos si es necesario. Sin embargo, con esta no, ya que realmente este cifrado de datos solo hace que tú tengas la clave en un teléfono u ordenador fiable. En caso de que cometas una ilegalidad, Apple no puede darle tus datos a la policía, lo que ha hecho que surja un gran escepticismo sobre si es buena idea hacer esto.

Eso sí, muchos usuarios comunes consideran que es un gran paso para mejorar la seguridad y, sobre todo, la intimidad de las personas.

Los usuarios podrán activar esto a partir del miércoles si están suscritos al programa de betas de la compañía.