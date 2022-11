Un abogado de Twitter asegura que se enfrentan a multas milmillonarias por los cambios en la empresa

La empresa podría arriesgarse a su desaparición por las multas que podrían sufrir La FTC estadounidense estaría investigando a Musk y la empresa

La privacidad y la seguridad de Twitter están echando humo desde que Elon Musk llegó a la compañía. Ahora, un abogado de la compañía asegura que la empresa podría estar preparándose para multas mil millonarias si son incapaces de recuperar la senda de la legalidad.

De acuerdo con The Verge, la compañía ha perdido a sus directores y directoras de seguridad en las últimas semanas. Por ello, un abogado de la compañía centrado en la privacidad de la compañía asegura que "Elon Musk ha demostrado que su única prioridad en Twitter ha sido monetizarla. No creo que le importen los derechos humanos, los disidentes, nuestros usuarios en regiones que no se pueden monetizar y todos los usuarios que han hecho de Twitter la plaza del pueblo global que hemos tardado tanto en construir y que tanto amamos".

En mayo, la empresa fue descubierta utilizando datos personales de los usuarios para ofrecer anuncios más cercanos a los intereses de los usuarios. Esto lo lograron violando la privacidad de los mismos, por lo que podría incurrir en una multa que podría ser impuesta por miles de millones de dólares.

"Elon está dispuesto a tomar una gran cantidad de riesgo en relación a la empresa y sus usuarios, porque pone cohetes en el espacio y no le dan miedo las agencias reguladoras" aseguraba Alex Spiro, el director del área legal de la empresa.