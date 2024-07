Si utilizas Android Auto, es imprescindible que realices este ajuste de la app

Cada vez son menos comunes los sistemas de GPS más convencionales, en parte porque los turismos incluyen pantallas táctiles basadas en Android Auto (o iOS) que no solo permiten utilizar Google Maps, por ejemplo. También realizar llamadas sin despegar la vista de la carretera, cambiar de música o controlar algunos aspectos del vehículo. Sin embargo, no se trata de un sistema muy personalizable, he de decir.

Menos mal que algunos usuarios, como Eva Rodriguez de Luis de Xataka Android, se encargan de enseñarnos valiosos consejos para cambiar ajustes en Android Auto y sacarle el máximo partido. Cambiar el orden de las aplicaciones es fundamental si quieres utilizar la pantalla de tu coche de forma segura y funcional, sin perder el tiempo buscando la app que quieres iniciar en cada ocasión.

El problema es que los cambios no se realizan desde la pantalla del turismo, sino desde la aplicación 'Android Auto' de tu teléfono móvil, ubicada dentro del menú de 'Ajustes'.

Cuando hayas accedido a esta app que está bien oculta, pulsa sobre 'Ajustes adicionales de la aplicación', localiza 'Personalizar menú de apps' y selecciona 'Ordenar menú de aplicaciones'. Elimina aquella apps que vienen por defecto y que no utilizas y deja tan solo aquellas que de verdad son útiles para tus trayectos en coche.