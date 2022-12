Samsung no lanzará uno de sus teléfonos más exitosos el próximo año

Se trata de un teléfono de gama media con bastante éxito Es el Samsung Galaxy A74

La serie Galaxy A de Samsung es la que forma la gama media de la firma de tecnología coreana. El Galaxy A53 sigue siendo una excelente opción que logra un gran equilibrio y puede competir con teléfonos de la gama media sin problema alguno. Ahora, parece que Samsung podría prescindir por completo del modelo Galaxy A73 para el año que viene.

Este año el Samsung Galaxy A73 no llegó a Estados Unidos y a otros mercados clave a diferencia de su predecesor. De hecho, puede que Samsung esté prescindiendo de él ya que está en la misma gama de precios que el Samsung Galaxy FE, el más barato de la gama Galaxy, por lo que quizás no tendría sentido mantenerlo. Otros modelos como el A54 sí que parece que van a ser lanzados, pero el A74 no parece que vaya a llegar finalmente.

Por eso, el futuro A54 como se presupone que se llamará, será el teléfono más caro de la gama en todo el mundo. Cabe mencionar que el teléfono tiene muy buena pinta en base a los renders que se han filtrado, y es que físicamente se parecerá bastante a los teléfonos de la gama alta. Motivo por el que quizás también sirva para sustituir a la gama FE también.