Esto es todo lo que se sabe del Nothing Phone 2

El teléfono de Carl Pei vuelve a crear una gran expectación Se espera que continúe profundizando en su diseño original

El Nothing Phone 1 fue una auténtica revolución en lo que al apartado estético de un teléfono móvil se refiere. Lo cierto es que ha logrado tener una grandísima repercusión gracias a lo innovador que ha sido en su diseño y en sus acabados. El teléfono, ideado por Carl Pei, fundador de OnePlus, ya espera a su segunda versión, que podría llegar este año y del que ya se empiezan a saber algunas cuestiones gracias a filtraciones.

Un filtrador reputado, llamado MySmartPrice ha sacado a la luz que el teléfono de Nothing podría ser mucho más lujoso que su antecesor, el Nothing Phone 1. De hecho, todo apunta a que podría cambiar sus especificaciones por las de los teléfonos buque insignia. Después del buen resultado que han tenido los Nothing Phone 1, parece que la compañía de Carl Pei estaría preparándose para sacar un teléfono de gama súper alta de cara a esta segunda versión del teléfono. Una jugada que muchas otras compañías han repetido con el paso del tiempo, incluyendo la famosa OnePlus.

Así, el nuevo teléfono podría tener el Snapdragon 8 Gen como procesador, una batería más grande de 5000 mAh (frente a las 4500 del anterior) y opciones de almacenamiento de 128 y 256GB. ¿En qué innovará este teléfono? No se sabe, pero todo apunta a que Pei y los suyos seguro que se guardan algunas sorpresas en la manga.