El modo mantenimiento del sistema operativo de Samsung ocultará información sensible a los reparadores

Samsung ha dado grandes pasos en lo que a seguridad se refiere Actualmente domina el mercado de Android

Desafortunadamente, en muchas ocasiones llevar a tu teléfono a reparar puede hacer que no sea seguro. Generalmente sí lo es, pero en todos lados hay personas a las que la privacidad no les importa y que se sienten atraídos por la información sensible de otras personas. Esto incluye a algunos que trabajan en servicios técnicos y genera grandes problemas debido a posibles filtraciones de nuestras fotografías, vídeos y documentos más sensibles.

Para ayudar a los usuarios a salvaguardar su privacidad, Samsung ha presentado un "modo de reparación" en los Galaxy S21. La compañía lo puso en marcha en China y parece que está dando buenos resultados ya que se ha desplegado a nivel mundial. Recibirá el nombre de "Modo mantenimiento" y llegará con la actualización One UI 5 estable para la serie Galaxy S22. Esto permite que creemos un usuario separado del nuestro para cuando enviemos el teléfono a reparar.

"Toda nuestra vida está en nuestros teléfonos, desde la información de las tarjetas de crédito hasta las fotos familiares. Con el modo de mantenimiento, estamos dando una garantía adicional de que los usuarios de Galaxy pueden mantener su privacidad, incluso si entregan su teléfono a alguien" explicaba el encargado de una firma de seguridad asociada a samsung.