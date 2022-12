¡Filtrado! Desvelan más detalles del futuro teléfono plegable de Google

Lo cierto es que el Google Pixel Fold tiene una pinta espectacular La filtración de OnLeaks parece fiable

El largamente rumoreado Google Pixel Fold está dejando de ser eso, un rumor, para convertirse en una auténtica realidad. Parece que el dispositivo será más pequeño de lo que a priori parecía.

OnLeaks, uno de los filtradores más conocidos del mercado, famoso porque todos los renders que suele mostrar son prácticamente un acierto en el 100% de los casos, asegura que el Google Pixel Fold medirá cerca de 158,7x138,7x5,7mm, haciendo que sea más ancho que el Oppo Find N, teléfono con el que le están comparando más significativamente que con otros foldables. Además, será más ancho y más corto que el Galaxy Z Fold 4, haciendo que quizás sea un tanto menos ergonómico que el depurado terminal de Samsung, que ya tiene bastante experiencia en este campo.

El Google Pixel Fold incluirá una pantalla plegable de 7,69 pulgadas con un recorte alineado a la derecha en el bisel superior para una cámara selfie y una cubierta de 5,79 pulgadas con una muesca perforada en el centro.

