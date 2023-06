Este fallo permite a WhatsApp acceder al micrófono de tu móvil Android sin permiso

Un ingeniero asegura que la app utilizó el micrófono en segundo plano mientras dormía La aplicación debe resolver este problema lo antes posible

WhatsApp es una aplicación de mensajería rápida muy segura, pero como todas las apps, también tiene sus errores. Uno de estos fallos lo ha puesto de manifiesto Foad Dabiri, un conocido ingeniero de Twitter que ha advertido en un tuit que WhatsApp ha utilizado el micrófono en segundo plano mientras estaba durmiendo.

"WhatsApp ha estado usando el micrófono en segundo plano, mientras dormía y desde que me desperté a las 06.00 horas de la mañana. (¡y eso es solo una parte de la línea de tiempo!) ¿Qué está pasando?", se pregunta extrañado y preocupado Foad Dabiri, quien ha compartido también una captura en la que expone el problema.

De forma intermitente, a lo largo de toda la noche, su aplicación WhatsApp ha utilizado el micrófono en segundo plano sin conocer bien el motivo. Esto ha ocurrido en un teléfono móvil Android, por lo que puede que nunca haya pasado en los iPhone.

Horas más tarde, el perfil oficial de WhatsApp en Twitter escribía: "Durante las últimas 24 horas nos hemos puesto en contacto con un ingeniero de Twitter que publicó un problema con su teléfono Pixel y WhatsApp.

Over the last 24 hours we’ve been in touch with a Twitter engineer who posted an issue with his Pixel phone and WhatsApp.



We believe this is a bug on Android that mis-attributes information in their Privacy Dashboard and have asked Google to investigate and remediate. https://t.co/MnBi3qE6Gp