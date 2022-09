El CEO de Google asegura que "no hace falta dinero para divertirse"

Lo ha dicho en medio de una presentación de recorte de gastos por parte de Google La empresa no atraviesa su mejor momento y los trabajadores le han criticado

El consejero delegado de Google, Sundar Pichai, no quiere hablar de dinero con sus empleados debido a una situación en la que las contrataciones se están ralentizando y los gastos se están tratando de apurar al máximo. No obstante, los empleados no paran de interpelarle para que hable sobre la economía de la empresa y los sueldos de los trabajadores y su contestación ha sido muy polémica: que dejen de equiparar el dinero con la diversión.

Realizados durante una reunión con todos los empleados, estos le preguntaron sobre por qué estaba restringiendo los viajes y recortando los presupuestos y los beneficios, especialmente en un momento en que la compañía tenía "beneficios récord y enormes reservas de efectivo."

Pichai trató de aplacarles refiriéndose a los días en los que Google era "pequeño y rudimentario" en su intento de justificar los cambios en la cultura y las ventajas de la empresa: "La diversión no siempre... no siempre debemos equiparar la diversión con el dinero. Creo que puedes entrar en una startup muy trabajadora y la gente puede estar divirtiéndose y eso no debería equivaler siempre a dinero."

El caso es que los empleados siguen pidiendo, de acuerdo con Gizmodo, que no se recorten sus beneficios de ocio en la empresa. Algo que se está tratando de eliminar para reducir costes. Sus contratos contemplan estos beneficios y por lo tanto no están contentos con el cambio.