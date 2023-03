Cómo cambiar tu contraseña Google si roban tu móvil Android

Ajustes > Google > Gestionar tu cuenta de Google... El procedimiento es muy fácil y puede ayudar a ladrones a conseguir todos tus datos

Los ladrones pueden complicar mucho tu vida si roban tu teléfono móvil y acceden a todos tus datos. Y es muy fácil conseguirlos aunque no sustraigan el smartphone. Por ejemplo, te encuentras en la calle y accedes a tu teléfono móvil utilizando para ello tu número PIN. Pero hay una persona a tu alrededor que está observando cómo introduces esta cifra de 4 números (aunque puede ser más largo) y se lo aprende de memoria.

¿Sabías que es posible cambiar las contraseñas de tus cuentas de Google conociendo únicamente tu número PIN? Es algo que ha estudiado en profundidad Mishaal Rahman, periodista freelance especializado en Android: "no es broma. Si un ladrón sabe el código PIN de tu teléfono Android, puede cambiar la contraseña de tu cuenta de Google. Solo tendría que ir a Configuración > Google > Gestionar cuenta de Google > Seguridad > Contraseña > Olvidé la contraseña > Usar su bloqueo de pantalla > Pulsar en 'Sí'".

I'm not kidding. If a thief knows the passcode for your Android phone, THEY CAN CHANGE YOUR GOOGLE ACCOUNT'S PASSWORD. I just had to go to Settings > Google > Manage your Google Account > Security > Password > Forgot password > Use your screen lock > Tap YES on phone or tablet.